Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip olarak Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden 5 kişilik bir ekip ve 1 UMKE aracı görevlendirilerek yola çıkarıldı. Açıklamada, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz” denildi.
Kırklareli'nden deprem bölgesine destek
25.01.2020 - 01:25 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip gönderildi.
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