Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Tüm dikkatler bölgedeyken gelişmelere ilişkin haberlerin veriliş şekilleri konusunda yayıncılarımızdan hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin milleti derinden etkilediğini belirtti.

Deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, haberlerde sorumlu hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Şahin, şunları kaydetti:

"Tüm dikkatler bölgedeyken gelişmelere ilişkin haberlerin veriliş şekilleri konusunda yayıncılarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Depreme ilişkin haberler aktarılırken sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket edilmesini istiyoruz. Haberci dostlarımızın resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ediyoruz. Özellikle sosyal medyaya dayanan teyit edilmemiş bilgilere yer verilmemesi vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemlidir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızla alakalı resmi makamlardan gelen bilgiler haricinde kaynağı belirsiz sayısal verilerin paylaşılmaması hususunda uyarıyoruz."