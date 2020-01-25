THY'den yapılan açıklamada, depremin yaşandığı Elazığ'a ek seferler gerçekleştirileceği belirtilerek, "Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek." ifadesi kullanıldı.
THY'den Elazığ'a sabit fiyatla ek seferler
25.01.2020 - 01:59 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 02:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.
Etiketler : thy,thy uçak,thy elazığ,elazığ deprem,son depremler,
677198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677198.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER