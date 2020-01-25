Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde ülkemizin batısında meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin ederken, korkulan haber dün akşam 20.55'te Elâzığ’dan geldi. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin şiddeti 6.8 olarak açıklandı. Yerin 6.75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem; Malatya, Kilis, Adıyaman, Tokat, Samsun, Çorum, Niğde, Kayseri, Kırşehir ve Şanlıurfa’dan da hissedildi. Özellikle Elâzığ merkez, Maden ve Sivrice ilçeleri ile Malatya’nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinden yıkım haberleri geldi. Depremde 13 kişi Elâzığ’da, 5 kişi de Malatya’da olmak üzere toplam 18 vatandaşımız hayatını kaybetti.

ARTÇILAR BEŞİK GİBİ SALLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından birbuçuk saat içinde büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı. Artçı sarsıntılar gece boyunca devam etti. Yetkililer, vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardı.

DEPREM BÖLGESİNDEN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

YARDIM EKİPLERİ YETİŞTİ

Depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan başta olmak üzere 17 ilden arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi. AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun da 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar deprem ile ilgili olarak, ”Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakinen takip ediyor. Umarım daha kötü haberler almayız” dedi.

“TELEFON AÇMAYIN, SMS ATIN”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve haberleşmelerin SMS ile internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Soylu, “Deprem sonrası iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayat kurtarır. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının! Telefon görüşmelerinizi kısa tutun” dedi.

“YERYÜZÜ KABUĞU KIRILMIŞTIR”

Bu arada uzmanlardan ilk yorumlar gelmeye başladı. Prof. Şükrü Ersoy, “Bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır” ifadelerini kullanırken, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal ise “Osmaniye'den bile hissedildi. Arada çok büyük uzaklık var. Maalesef karamsar bir tablo görünüyor” dedi.

ERDOĞAN: MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

“İlgili kurumlarımız gerekli tedbirleri almaktadır. Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız.”

VATANDAŞ GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Deprem sonrası panikle kendilerini sokağa atan vatandaşlar parklarda ve geniş alanlarda toplandı. Peşpeşe gelen artçı sarsıntılar yüzünden evlerine giremeyen Elâzığlılar, sokaklarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

BAKANLAR AFET BÖLGESİNDE

Depremin duyulmasıyla birlikte harekete geçen hükûmet, vatandaşların mağdur olmaması için ilgili birimleri seferber etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Vali Ali Yerlikaya ile AFAD'ın Hasdal Yerleşkesinde Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yaptıkları sırada Elazığ'daki deprem haberini aldı. Soylu ilk olarak afet bölgesindeki valiler ve kaymakamlarla görüşerek aldığı bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla deprem bölgesine gitti.