Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması
25.01.2020 - 09:21 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu,deprem,Elazığ,
677240 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677240.aspx
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