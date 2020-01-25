Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem çevre iller dışında Orta Doğu ülkelerinde de hissedildi. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin Filistin'in kuzey ve orta bölgelerinde hissedildiği ifade edildi. Depremin olduğunu anlayan vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı atarken, depremde avizelerde sallanmaya devam etti.
Türkiye'deki deprem Filistin'de hissedildi
25.01.2020 - 09:39 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Filistin'de hissedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye,Elazığ,deprem,Filistin,
677245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677245.aspx
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