Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden zarar gören vatandaşlara destek için bölgeye 5 kişilik ekip ile 1 UMKE aracı gönderdiklerini söyledi.

Ekiplerin hızla bölgeye ulaşarak çalışmalara katılacağını belirten Cerit, depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Cerit, ihtiyaç halinde bölgeye daha fazla personel göndereceklerini kaydetti.

Tekirdağ

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir de deprem nedeniyle Elazığ'a 9 kişilik ekip gönderildiğini bildirdi.

Ekiplerin kısa sürede bölgede olacağını ifade eden Becerir, "1 ambulans ve 1 UMKE aracımız da görevli olarak orada olacak. Diğer ekiplerimiz de hazır, yardım gerekirse onlar da yola çıkacak. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Orada çalışan bütün personelimizin de Allah yardımcısı olsun." dedi.