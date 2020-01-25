Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ deprem bölgesine sevk edildi. Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü’nde ve karada 20 gündür arama çalışmalarına destek için Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine sevk edildi.



Başkan Zolan, sosyal paylaşım hesabında Denizli’den giden itfaiye ekiplerinin çalışmalarını ‘Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Allah yardımcımız olsun, iyi haberler bekliyoruz. Dualarımız sizinle’ şeklinde paylaştı.