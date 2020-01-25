Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Barcelona kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'nin acısına ortak oldu.

"GEÇMİŞ OLSUN ELAZIĞ"

Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ depremiyle ilgili kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

250 bine yakın takipçisi olan kulübün resmi hesabından yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;

DAHA ÖNCE DE BENZER PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Türkiye'de yaşanan olaylara duyarsız kalmadığını her fırsatta gösteren İspanyol kulübü, daha önce de benzer paylaşımlara imza atmıştı.