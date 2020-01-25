Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma
25.01.2020 - 14:24 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Etiketler : sosyal medya,paylaşım,soruşturma,
677295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677295.aspx
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