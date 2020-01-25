Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Ekim 2019'da katıldığı televizyon programında Doğu Anadolu fay hattını işaret ederek "Elazığ’da deprem bekliyoruz" diyen Prof. Dr. Naci Görür TGRT Haber'e konuştu. Prof. Görür, deprem tahmininin doğru çıkmasının "tesadüf" olduğunu, kendisinin özel yeteneğinin olmadığını ve bunun yer bilimcilerin bildiği bir olay olduğunu söyledi.