6 Ekim 2019'da katıldığı televizyon programında Doğu Anadolu fay hattını işaret ederek "Elazığ’da deprem bekliyoruz" diyen Prof. Dr. Naci Görür TGRT Haber'e konuştu. Prof. Görür, deprem tahmininin doğru çıkmasının "tesadüf" olduğunu, kendisinin özel yeteneğinin olmadığını ve bunun yer bilimcilerin bildiği bir olay olduğunu söyledi.
Elazığ depremini 3 ay önce tahmin eden Prof. Dr. Görür TGRT Haber'e konuştu
25.01.2020 - 17:13 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
6 Ekim 2019'da katıldığı televizyon programında Doğu Anadolu fay hattını işaret ederek "Elazığ’da deprem bekliyoruz" diyen Prof. Dr. Naci Görür TGRT Haber'e konuştu.
Etiketler : Prof. Dr. Naci Görür,Elazığ,deprem,
677318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677318.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER