Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun çevre illerdeki kurumlara nakli devam ediyor. Ayrıca Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandı" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül'den deprem sonrası boşaltılan cezaevi ile ilgili açıklama
25.01.2020 - 18:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandığını bildirdi.
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677332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677332.aspx
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