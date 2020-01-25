Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada panik ve korku oluşturacak gerçek dışı paylaşım yapan 2 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ ve çevre illerimizde hissedilen deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden korku ve panik oluşturacak şekilde gerçek dışı paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış olup soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.