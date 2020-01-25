Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem | Malatya'da korkutan deprem... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ART ARDA DEPREMLER

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Beşik gibi sallanan bölgede bugün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki artçı depremin ardından 3.1, 4.4, 4.3, 4.1, 4.3 olmak üzere 5 artçı deprem daha meydana geldi. Bölgede deprem tedirginliği devam ederken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.