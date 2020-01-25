AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.
AFAD'tan deprem saati açıklaması : 'Mümkün değil!'
25.01.2020 - 21:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : afad,deprem saati,uygulama,
677359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677359.aspx
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