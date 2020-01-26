Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deprem bölgesine bir haftada ulaşabilen Türkiye’den bir saatte ulaşan duruma gelindi... Düzce’den Sivas’a, Tokat’tan Kırıkkale’ye yurdun dört bir yanından afet bölgesi için seferber olundu. Bakanlıklar, Türk Kızılay, AFAD, UMKE gibi kurumların yanı sıra belediyeler ve vatandaşlar da yaralarının sarılması için harekete geçti.

DEVLETİN ZİRVESİ ORADA

Depremin ardından devletin zirvesi, afetin yaşandığı ilk andan itibaren sürecin yakın takipçisi oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca afet bölgesini ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da acının merkezine giden isimlerden… Bakanlık, geceyi dışarıda geçirecek afetzedeler için okulları açtı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Türk Kızılay, Ankara’da bulunan Afet Operasyon Merkezinde kriz masası oluşturdu. Millî Savunma Bakanlığı Genelkurmay da arama kurtarma faaliyetlerine destek için acil bir masa kurdular. Kızılay ise yapılan bağışların anında bölgeye sevkini sağladı. Mobil mutfaklarla beraber beslenme, giyim uyku malzemeleri gibi birçok başlık deprem bölgesine tırlarla ulaştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Elâzığ ve Malatya’daki camiler, görevliler rehberliğinde vatandaşlara açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla Elâzığ ve Malatya’daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

DUYGULANDIRAN MEKTUP

Bölgeye çok sayıda ilden yardım ekipleri sevk edildi. Yollanan bir yardım paketinin içinden çıkan mektup ise okuyanları duygulandırdı. Mektupta depremden duyulan üzüntü ifade edilip depremzede vatandaşların yanında olduğu mesajı verilirken “Canınız yanarsa canımız yanar. Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek’’ sözleri yazıyordu.

DÜNYADAN DAYANIŞMA MESAJLARI

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ve birçok ülke Elâzığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle dayanışma mesajları yayımladı.

* Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elâzığ’daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

* Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics Twitter’dan yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

* Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis yaptığı açıklamada “En kalbi duygularımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının yanındayım. Arama kurtarma ekiplerimiz yardım için hazırdır” dedi.

* Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Elâzığ’da meydana gelen depreme ilişkin taziye mesajı yayımladı.

* KKTC Başbakanı Ersin Tatar, depremde hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirtti.

OKULLARIMIZ AÇISINDAN KORKULACAK DURUM YOK

Elâzığ’da meydana gelen deprem sonrasında bölgede incelemelerde bulunan Millî Eğitim Bakanı, okullar açısından tehlike arz eden bir durum olmadığını söyledi. Bakan Selçuk “Herkes bir yerden bu dayanışma içerisinde faaliyet yürütüyor. Elâzığ’da küçük bazı çatlakların olduğu okullar var. Ama biz her ihtimale karşı bunları inceleme altına almış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

İLK DEFA DEPREM İÇİN HAVALANDILAR

Depremin ardından zamana karşı yarışan ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadele ediyor. Deprem sonrasında üretimi Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine ait olan Türk insansız hava aracı ‘Anka’ bölgedeki yıkıntı, çöküntü ve zarar tespit çalışmalarına havadan destek verdi.