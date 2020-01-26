Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elâzığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin “Yaklaşık 250 yıldır suskun olan Doğu Anadolu fayının yeniden aktif hâle geçtiği kabul edildiğinde yakın gelecekte de benzer depremlerin tetiklenebileceği varsayılabilir” dedi. Bu nedenle fayın 6 ile 7,8 büyüklüğünde deprem üretebilecek sismik boşluk niteliği taşıdığını anlatan Sözbilir, şunları söyledi: Söz konusu fayın üzerinde gerekli yer bilimsel çalışmalara hız verilmesi gerekiyor. Ayrıca Doğu Anadolu fayına ait fay segmentleri 10 ilden geçmektedir. Öncelikle bu fay parçaları, imar haritalarına işlenmeli ve fay zonu içinde kalan yapılar ortaya çıkarılmalıdır. Yani deprem riski altında olan illerin deprem master planlarının 2023’e kadar bitirilmesi gerekiyor. Buna göre deprem senaryoları oluşturulmalı ve bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarına yön verilmesi hayati önem taşımaktadır.

81 İL TEHLİKE ALTINDA

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan Doç. Dr. Bülent Özmen ise depremin artçılarının da tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini “6,8 büyüklüğündeki bir depremin artçıları da 6 büyüklüğüne yaklaşabilir” ifadeleriyle aktardı. Özmen “Türkiye’nin neredeyse 81 ili deprem tehlikesi altında. Biz bu faylara; Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz ve Marmara Denizi’ndeki fayları da kattığımızda 800’e yakın deprem üretme potansiyeline sahip fay var. Yaşadığımız depreme benzer depremleri de ilerleyen yıllarda mutlaka yaşayacağız” dedi.