Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin acı haritasını inceleyen Görür, depremi nokta atışıyla işaret etti. Naci Görür “Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elâzığ Sivrici Gölü’nün bulunduğu taraflar... Buralar deprem beklediğimiz yerler” ifadelerini kullanmıştı. Öngörüsü tutan Görür “Benim 'Elazığ Sivrice için dikkat edilmesi demem' bir tesadüftü. Bu özel bir yeteneğimi göstermiyor. Bütün yer bilimciler bunu söyleyebilir" dedi. 6,8’lik depremi değerlendiren Prof. Dr. Görür “Sivrice Gölü'nün bulunduğu yerlerde belirli alanlarda stres atıldı. Ama bu fayın özelliği gereği Palu, Karlıova veya Malatya, Adıyaman bölgesine doğru özen göstermek lazım" dedi.

ÜŞÜMEZSOY: ÇOK NET DEĞİL

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada Sivrice’yi işaret etmişti. Üşümezsoy “Aslında Erzincan ve Varto arasında bir boşluk var. Diğer taraftan Doğu Anadolu fayının Sivrice’den başlayıp Maraş’a kadar gelen fayın davranış biçimi çok net değil. 1878’lerde falan kırılmış. Şimdi ne kadar stres var bilemiyoruz. Diğer tarafta Ege’de Aydın’dan, Akhisar’dan Denizli’ye, Pamukkale’ye bir sistem var. En dinamik görünen alanlar Ege’nin kıyı alanları...” demişti.