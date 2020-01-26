Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman UMKE personeli Emine Kuştepe, Kürtçe konuşan kadını yönlendirerek kurtulmasını sağladı. TGRT Haber TV’ye konuşan Kuştepe “Azize canım hepimizi yukarıdayız. Telefonunun şarjına bak, uzak yerde tutma. Fatma’nın annesini çıkardık, hiçbir sıkıntı yok. Eşinin de mi sesi geliyor? Konuşabilen herkese seslen. Çocuklarına bağır. Hiç kimse uyumasın. Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bizi arıyorsun. Onlara diyeceksin ki burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. Sakin sakin. Rahat ol. Az kaldı. Aşağıdaki herkesin annesi şu an sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişisin. Sen daha güçlü olacaksın. Kesinlikle ağlamıyorsun, hepsine destek oluyorsun” dedi. Bu konuşmanın ardından kadına ulaşıldı. Enkaz altından 17 saat sonra yaralı olarak çıkarılan Çelik hastaneye kaldırıldı. Bu telefon görüşmesi sonrası aynı yerden Çelik’in oğlu ile kocasının da aralarında bulunduğu sekiz kişi kurtarıldı.