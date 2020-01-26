Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Berna Laçin, bu kez depreme yönelik çirkin bir paylaşımda bulundu. Oyuncu yabancı kaynaklarda depremin büyüklüğünün daha fazla olduğunu ancak vergi muafiyetinin olmaması için Türkiye’nin büyüklüğü küçük göstermeye çalıştığını öne sürdü. Twitter’da gündem olan Laçin’e tepki yağdı.

Depremin ardından sahte hesap açan kişiler ise, konum vererek “Enkaz altındayım, yardım edin” tweet’leri attı. Binlerce kişiyi alarma geçiren, hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipleri meşgul eden kişilerin yaptığı paylaşımların sahte olduğu geç de olsa anlaşıldı. Siber daSuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, acıyı eğlenceye dönüştüren, kamu görevlilerinin işini yapmasını engelleyen, sahte ihbarda bulunanların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise, radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberlerin incelendiğini duyurdu.