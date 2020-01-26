Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki yıkılan bir binanın enkazı altında kalan son bir vatandaşa ulaşmak için hassas burunlu köpek eşliğinde devam ediyor.
Elazığ'da enkazlar, hassas burunlu köpeklerle aranıyor
26.01.2020 - 08:54 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’daki 6,8’lik depremde yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları UMKE,AFAD, ITFAIYE ekipleri ve hassas burunlu eğitimli köpek eşliğinde devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : hassas burunlu köpekler,enkaz,Elazığ,deprem,
677424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677424.aspx
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