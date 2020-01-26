Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki yıkılan bir binanın enkazı altında kalan son bir vatandaşa ulaşmak için hassas burunlu köpek eşliğinde devam ediyor.