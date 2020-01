Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım, beraberindeki heyetle Elazığ depreminin ardından Malatya’nın Doğanyol ilçesinde ve ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi’ndeki hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Ailelerle görüşen Yıldırım, Gökçe Mahallesi’nde göçen binaları gezdi. Bölgedeki durum hakkında yetkililerden de bilgi alan Yıldırım, mahallelilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Depremle ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, “Yaklaşık 2 gün önce, meydana gelen Elazığ Sivrice merkez üssü olan büyük deprem sonucu, hem Elazığ’da hem de Malatya’da ciddi anlamda hasarlar oluşturdu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Binin üzerinde yaralı vatandaşımız oldu. Onların da tedavileri büyük oranda tamamlandı. Çok şükür yaralıların hayati tehlikesi yok. Öncelikle vefat eden bütün vatandaşlarımızın, yakınlarının başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. İlk andan itibaren hükümetimiz, hemen yarım saat içerisinde olaylara müdahale etti, gerekli birimler harekete geçti” dedi.



40 saatin içerisinde 45 kişinin enkaz altından çıkartıldığını ifade eden Yıldırım, “Bunu başarabilen çok az ülke vardır. Hamdolsun Türkiye’de bu başarılmıştır, çünkü bütün görevliler zaman mefhumunu dikkate almadan, zamanla yarışarak çalışmalardır. Telefonların sinyallerini takip ederek, en ufak bir inilti sesini dahi takip ederek, oradan yığınlarca betonun altından o vatandaşlarımızı, o yavrularımızı, o kadınlarımızı çıkarmayı başarmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımız dün buradaydı, gerekli talimatlarını verip, hasta ziyaretlerini yaptı. Şuanda süratle hasar tespiti yapılıyor. Bir yandan yaralılar tedavi edilirken, bir yandan vefat edenler defnedilirken, hasar tespiti de yapılıyor. Hem Elazığ’da hem burada. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. Bundan sonraki yapmamız gereken ev yaparken bu işlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım, çünkü can bizim canımızdır” diye konuştu.



Elazığ depreminin büyük bir felaket olduğunu aktaran Yıldırım, “6.8 şiddetindeki bir depreme rağmen can kaybının bu kadar az olması büyük bir başarıdır. 40’ın altında vefat eden var 45 tane sağ kurtulan var. Bunlar saatlerde sonra 20 saat sonra çıkartılanlar var. Allah bundan sonra böyle büyük bir felaketi yaşatmasın. Ancak şunu bilmeliyiz ki bu toprakları, Anadolu toprakları fay hattı üzerinde kurulu. Depremler bizim hayatımızın bir parçası. Depremle yaşamayı öğreneceğiz. Bunu yaparken de süratlen, aralıksız bu binaları gözden geçireceğiz ve gerekeni yapacağız. Şimdi yaraları sarma zamanı. Bütün birimler bütün herkes gayret ediyor. Vatandaşlarımız Türkiye’nin her yerinden ben ne yapabilirimin telaşı içerisinde. Bu bizim milletimizin güzelliğidir. Gün bir olma, beraber olma, kardeş olma günüdür” ifadelerini kullandı.



Yıldırım konuşmasının ardından bölgeden ayrıldı.