Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Elazığ Valiliğinden çirkin iftiraya suç duyurusu
27.01.2020 - 01:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 01:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
Etiketler : elazığ valiliği,serdar akinan,
677573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677573.aspx
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