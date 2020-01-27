Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aileler adına açıklamada bulunan Süleyman Aydın, ailelerin Bursa’ya gitmeyeceğini söyledi. Aydın “Bizim namımıza Bursa’da çadır açmışlar. Şehit ailelerden bir kişi ile bir iki aileyi orada kandırmışlar adımıza çadır açmak için, etkinlik düzenleyecekler. Ben buradan İçişleri Bakanlığına da sesleniyorum, o çadır asılsızdır. Onlardan rica ediyoruz, o çadırı oradan derhal kaldırsınlar ve hiç kimse faaliyet sürdürmesin bizim namımıza. Haklı bir dava var ise o da Diyarbakır merkezdedir, HDP’nin önüdür. Biz burada her gün tehdit ediliyoruz HDP’liler tarafından, gelsinler bize burada destek versinler” dedi.

146 gündür çocuğu için nöbet tutan Salih Gökçe de Bursa’da açılacak çadıra tepki göstererek “Ben 5 aydır Ağrı’dan Diyarbakır’a geldim, çocuğum için kapımı kilitledim geldim buraya. Eğer orada çadır açacaklarsa Kandil’e gitsinler ve buraya da daha gelmesinler” diye konuştu. DİYARBAKIR İHA