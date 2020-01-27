İçişleri Bakanı Soylu, "Depremden sonra arama kurtarma çalışmalarında 45 vatandaşımızı enkaz altıdan sağ salim çıkarttık" dedi. Bakan Soylu, "50 bin kumanya günlük olarak dağıtılacak" açıklamasında bulundu.
Bakanlardan Elazığ depremine dair son dakika açıklaması
27.01.2020 - 11:08 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, "Depremden sonra arama kurtarma çalışmalarında 45 vatandaşımızı enkaz altıdan sağ salim çıkarttık" dedi.
Etiketler : süleyman soylu,elazığ,deprem,
677637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677637.aspx
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