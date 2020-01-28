Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan tetkikler sonucu söz konusu şahsın ‘koronavirüs’ taşımadığı belirlendi. Nevşehir Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, “İlimizde koronavirüs taşıyan bir hasta bulunmamaktadır. İlimizin turizm ili olması hasebiyle gerekli her türlü tedbirler alınmıştır” dedi. İzmir’de de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikâyetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen K.Ü. (30) için, ‘koronavirüs’ olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlandı. Yapılan tetkikler sonucu K.Ü’nün ‘koronavirüs’ taşımadığı, sadece tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Yine Kapadokya turu kapsamında Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik kafiledeki bir turist, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurdu. Şoför ve rehberle beraber kafiledeki 12 kişi koronavirüsüne karşı hastaneye kaldırıldı. Aksaray Valisi Ali Mantı, “Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altındalar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok” bilgisini verdi.