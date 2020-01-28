Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Zeytinburnu merkezli Esenyurt, Fatih, Küçükmece ve Silivri ilçelerinde daha önceden belirlenen 48 adrese yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyona; özel harekât polisleri de destek verdi. Polis helikopteri de destekli olarak operasyonda görev aldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 74 şahsın yakalanması için adreslere düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.