Geçtiğimiz Cuma akşamı yaşanan depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün kameralarına deprem anı ve vatandaşların yaşadığı panik yansıdı.
Vatandaşların o anda kaçışmasının yanı sıra ortaya çıkan toz bulutu da görüntülere yansıdı.
Elazığ genelinde deprem anı böyle görüntülendi
28.01.2020 - 13:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Geçtiğimiz Cuma akşamı yaşanan depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün kameralarına deprem anı ve vatandaşların yaşadığı panik yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,deprem,an,görüntülendi,story_,
677853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677853.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER