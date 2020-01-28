FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanık Hasan Hüseyin Günakan örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.