FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanık Hasan Hüseyin Günakan örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
MİT tarafından Türkiye'ye getirilen Günakan'a hapis cezası
28.01.2020 - 15:51 | Son Güncelleme: 28.01.2020 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanık Hasan Hüseyin Günakan örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,operasyon,
677883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677883.aspx
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