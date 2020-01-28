Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da çevik kuvvet otobüsüne yönelik terör saldırısında 6'sı polis 12 kişinin şehit edilmesine ilişkin 8'si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Kırmızı bültenle aranan sanıklara ayırma talebi

Savcılık mütalaasında dava kapsamında haklarında kırmızı bülten ile yakalama çıkarılan terör örgütünün üst düzey yöneticileri firari sanıklar Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık, Abdullah Korhan, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran ve Elif Yıldırım yönünden dosyanın ayrılmasını talep etti.

13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 362 yıla kadar hapis istemi

Mütalaada saldırıyı gerçekleştiren sanıklardan Eyüp Sever ve Murat Bal’ın “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, Bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürme, Bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs, Patlayıcı madde kullanmak suretiyle mala zarar verme, Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçlarından" 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 873 yıldan bin 362 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada sanıklardan Gülşen Bahadır’ın aynı suçlardan 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve 873 yıldan bin 362 yıla kadar hapsi istendi.

Beşiktaş saldırısına yardım eden sanığa 3 bin 354 yıla kadar hapis

Vezneciler patlamasının yanı sıra Beşiktaş’ta gerçekleştirilen bombalı saldırısına da yardım ettiği tespit edilen sanıklardan Gamze Zere Karadağ’ın ise benzer suçlardan 2 bin 528 yıldan 4 bin 425 yıla kadar hapsini isteyen savcılık, diğer 7 sanığın ise örgüt üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini isteyerek mütalaaya karşın beyanlarını hazırlamak üzere süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.