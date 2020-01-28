TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı ‘Plan’, Filistin meselesini, Kudüs’ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye’nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir” dedi.
TBMM Başkanı Şentop: “Kudüs daima kırmızı çizgimizdir”
28.01.2020 - 22:57 | Son Güncelleme: 28.01.2020 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye’nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tbmm,mustafa şentop,
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