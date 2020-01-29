Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır anneleri, ziyaret sırasında depremzedeler için ördükleri atkı, bere ve eldivenleri teslim etti. Aileler, Sürsürü Mahallesi’ndeki çöken binada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir’in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Annelerden Nazlı Sancar, evlat nöbetini yarıda bırakıp acıyı paylaşmaya geldiklerini söyledi. Sancar “Evlat acısı nasıldır hepimiz biliyoruz. Ben de Vanlıyım, deprem acısını çok iyi biliyorum, gerçekten çok zor bir durum” dedi.

Anne Esmer Koç da “Türkiye’mizin başı sağ olsun. Çok zor bir durum ama Allah’tan gelen bir durumdur. Allah sabır versin” ifadesini kullandı.

Depremzedeler üşümesin diye ördükleri eldiven, bere ve atkıları beraberlerinde getirdiklerini belirten Mevlüde Üçdal da “Buraya acılarını paylaşmaya geldik. Evlat acısını biliyoruz, o yüzden buradayız. Elimizden geldiğince yanlarında olacağız” diye konuştu. Anneler daha sonra Elâzığ Şehir Hastanesinde yaralıları ziyaret etti.