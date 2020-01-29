Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Enerjisini Çavuş Adası üzerinde konuşlandırılan güneş panellerinden sağlayan radar sistemi, Sahil Güvenlik Komutanlığının Turgutreis’teki bir istasyonu üzerinden kumanda ediliyor. Yaklaşık 20 kilometre menzile sahip radar sistemi, ada ve çevresindeki bütün görüntüyü Turgutreis’deki istasyona aktarırken, yine Kardak kayalıklarında yaşanan hareketlilik de anbean Ankara’daki yetkililere iletiliyor.

İNSAN KAÇAKÇILIĞINA DA TAKİP

Çavuş Adası, Kardak kayalıklarını gören bir nokta olduğu gibi, Bodrum bölgesinde düzensiz göç yolu üzerinde de bulunuyor. Bu kapsamda bölgedeki insansız gözetleme kulesi, Ege’deki göç faaliyetini de buradan izleyebiliyor ve gerekli durumlarda sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirebiliyor. Ayrıca son yıllarda insan kaçakçılarının tercih ettiği güzergâhlardan biri üzerinde bulunan bölgedeki kaçakçılık trafiğini de yine bu sistemler tarafından izlenebiliyor.