Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kobe Bryant özel helikopter kullanmaya 2006 yılında başladı. Kobe, herhangi bir kaza ihtimaline karşı da eşi Vanessa ile aynı helikoptere binmemek için bir anlaşma yaptı. Ünlü basketçi o gün kızını okuldan almak için yola çıktı. 65 kilometre uzaklıktaki mesafeyi trafikte iki saatte katedebileceğini düşünen Kobe, 15 dakikada gidebilmek için kendisine ait Sikorsky S-76B tipi helikopteri tercih etti. Kızını aldıktan sonra dönüş yoluna geçti. N72EX’in pilotu Ara Zobayan, kalkış yaptıktan dakikalar sonra önüne bulut tabakası çıktı. Buradan kurtulmak isteyen pilot, kuleden ‘alçak uçuş’ izni istedi ancak başaramadı. İrtifaya kapılan helikopter boş bir tepeye çakıldı. Kobe’nin yaptığı bu anlaşma sayesinde eşi ve diğer üç kızı hayatta kaldı.