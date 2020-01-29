Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Corona virüsünün ilk çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki 32 Türk vatandaşı tahliye edilecek.

Açıklamayı Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen yaptı. NTV'ye konuşan Önen, önce Çin'deki son durumla ilgili bilgiler verdi.

Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 106'ya ulaştığını söyleyen Önen, "Vaka sayısı 6 bini geçti. 44 bin kişi karantinada. Wuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor" dedi.

Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı ve yanlış bilgiler olduğunu belirten Önen, "Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Wuhan'da 32 vatandaşımız var. Resmi girişimlerimizi yaptık. 32 vatandaşımızı çıkarmak için girişimlerimize başladık" diye konuştu.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Önen, yurda getirilecek vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunun altını çizdi ve şöyle devam etti:

"Virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak. Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Bize yansıyan bilgimiz dahilinde olan bir Türk vatandaşında virüs yok."