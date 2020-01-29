Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG’nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi."
PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat ele geçirildi
29.01.2020 - 13:33 | Son Güncelleme: 29.01.2020 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi." denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,msb,pkk,ypg,
678085 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678085.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER