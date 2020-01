Türkiye Gazetesi

AFAD’dan yapılan bilgilendirmede, “Elazığ merkezli 6,8’lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye ulaştırılan beslenme ve ısınma gibi ihtiyaç malzemelerinin sayısı da artırılmaktadır. Enkazlardan 45 kişinin sağ, 41 kişinin ise ne yazık ki hayatını kaybetmiş olarak çıkarılması ile tamamlanan arama kurtarma çalışmaları sonrası iyileştirme sürmektedir. Depremin ardından hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.546’sı taburcu edilmiş, 8’i yoğun bakım altında olan 62 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Bölgede, şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam 1.416 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.

Yaklaşık 132 bin öğün sıcak yemek verildi

Açıklamada, "Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 26.397 çadır ulaştırılırken Elazığ ilinde 84.962 öğün, Malatya ilinde ise 46.900 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bölge geneline ulaştırılan ambalajlı gıda sayısı ise 219.730 olmuştur. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AFAD, Acil Yardım Ödeneğini 14 milyon TL’ye çıkardı

Açıklama şöyle devam etti: "AFAD Başkanlığı, ilk 24 saatte bölgeye 4 milyon TL acil yardım ödeneği göndermiş, ihtiyacın artabileceğini öngörerek ilerleyen günlerde miktarı artırmıştı. Şu ana kadar bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 7 milyon TL olmak üzere toplam 14 milyon TL acil yardım ödeneği göndermiştir.

Türkiye yardım kampanyası için kenetlendi

Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, şu ana kadar, banka hesaplarında 44.257.597 TL, SMS sisteminde 27.652.360 TL olmak üzere toplam 71.909.957 TL yardım birikmiştir.

Psikososyal destek personeli sayısı 286’ya çıkarıldı

28 Ocak itibarıyla Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa illerimizde 251 personel ile oluşturulan 41 psikosoyal destek ekibi görevlerine devam etmektedir. Bugüne kadar toplamda 1209 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 4.537 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısı 286’ya çıkarılmıştır.

Yardım malzemelerinin sayısı 8 katına kadar arttı

320 tır dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26.397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 37.598 yatak, 86.318 battaniye, 3.244 uyku seti, 8.776 ısıtıcı, 1.488 hijyen paketi, 6.436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir. Sevkine devam edilen yardımlar ile ilk 18 saatte gönderilen 5 bin civarı yatağın sayısı yaklaşık 8’e, 15 bine yakın battaniye ve 1.500 civarı ısıtıcının adedi ise neredeyse 6’ya katlanmış durumdadır.

22.991 binanın hasar tespit çalışması tamamlandı

Hasar tespit çalışmalarında, 1.030 teknik personel ve 5 araç görev yapmaktadır. Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 22.991 binadan 496’sının yıkıldığı, 5.401’inin ağır hasar aldığı, 616’sının orta ve 7.960’ının az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 138 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 8.380 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır.

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

AFAD koordinasyonunda arama kurtarma için 3.510 personel, 481 araç ve 22 arama köpeğinin sevk edildiği bölgede, Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Kurtarma ile devam eden diğer faaliyetlerde toplam 823 STK personeli görev almış ve almaktadır. Barınma, beslenme, sağlık, haberleşme ve enerji gibi hizmetleri verenlerle birlikte deprem sonrasında bölgede görev alan toplam personel sayısı 5.702’ye ulaşmıştır.

Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın dikkatine

Vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yapılması Cumhurbaşkanlığımız tarafından uygun görüldüğünden, yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunmaktadır. Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilmektedir. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile PTTBank’ın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabilmektedir.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204

USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205

EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir” denildi.