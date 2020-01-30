Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bildiride şöyle denildi: ABD yönetiminin iki tarafından biri olan Filistin’i bütünüyle dışlayan, tek yanlı, hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hazırladığı görülen söz konusu plan, Birleşmiş Milletler kararlarına ve iki devletli çözüm perspektifine tamamen aykırıdır. Bu plan taraflar arası bir müzakere zemini sağlamaktan ziyade İsrail’in, insanlığın kalbi olan Mescid-i Aksa dâhil Filistin topraklarında on yıllardır derinleştirerek sürdürdüğü işgale uluslararası meşruiyet kazandırmayı Filistin tarafına dayatmayı amaçlamaktadır. Yapılmak istenen işgal sürecini ilhak sürecine çevirmektir. Kudüs’ün statüsü Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı ve yasa dışı yerleşimler gibi, en temel problem alanlarında bugüne kadar izlediği politikalarla Filistin tarafının güvenini kaybetmiş bulunan ABD yönetiminin sözde barış planı ölü doğmuştur. İki devletli çözüm vizyonunu yok sayan bu girişimin, uluslararası toplum nezdinde kabul görme ihtimali de bulunmamaktadır. Bu vesileyle, çözümünün, ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini gözetmeyen, Filistin Devleti’nin ve halkının kabul etmediği hiçbir girişimi desteklemeyecektir.