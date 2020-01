Türkiye Gazetesi

Dün yeni açıklamalarda bulunan Murat Kurum “Elâzığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Hasarlı binaların 118’i acil yıkılacak. Malatya’da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt’ta 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var. Depremden etkilenen bölgemizde yapacağımız kalıcı konutların sayısı şu an itibarıyla 6 bin 400. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi. Bakan Soylu da 10 okulda hasar bulunduğunu bunların bir an önce yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılacağını söyledi. Soylu, şu ana kadar vatandaşlardan gelen nakit miktarının 100 milyon civarında olduğunu belirterek “Milletimiz rahat olsun. Buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itina ile hakkaniyet ölçüsü içerisinde dağıtılmaktadır” diye konuştu. Sağlık Bakanı Koca da “Tedavi gören sayısı 7’si yoğun bakımda olmak üzere 64. Olası bir salgının, enfeksiyon artışının önüne geçmek için de planlama ve hazırlıklarımızı tamamladık. Şu an bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.