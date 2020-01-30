İstanbul genelinde gece yarısından itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini gösteren yağmur, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre gün boyunca devam edecek.
İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırdı
30.01.2020 - 07:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 07:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’un genelinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabaha karşı şiddetini artırdı. Yer yer karla karışık şekilde yağan yağmur, yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.
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