Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azeri, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirmek için hazırlanan "Koca Yusuf" adlı kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan uğurlanıyor.
Koca Yusuf 34 Türk için Çin'e gidiyor
30.01.2020 - 11:57 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azeri, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirmek için hazırlanan "Koca Yusuf" adlı kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan uğurlanıyor.
Etiketler : Çin,korona,koronavirüs,virüs,
678276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678276.aspx
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