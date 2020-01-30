Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azeri, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirmek için hazırlanan "Koca Yusuf" adlı kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan uğurlanıyor.