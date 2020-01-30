Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığındaki toplantı saat 13.45'te başladı.
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
30.01.2020 - 13:54 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığındaki toplantı saat 13.45'te başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MGK,Cumhurbaşkanı Erdoğan,
678297 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678297.aspx
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