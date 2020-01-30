Elazığ'daki depreme yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli sayısı 67’ye yükseldi.
Depreme yönelik provokatif paylaşım yapan şüpheli sayısı 67'ye yükseldi
30.01.2020 - 15:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'daki depreme yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli sayısı 67’ye yükseldi.
Etiketler : Elazığ,deprem,şüpheli,
678311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678311.aspx
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