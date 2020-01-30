Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters'ı kabul etti
30.01.2020 - 19:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hulusi Akar,NATO,
678351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678351.aspx
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