Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgüt, Almanya’nın başkenti Berlin’de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı tartışmalı “Bir Ev (House of One)” projesine ön ayak olmuştu. Proje, FETÖ elebaşı Gülen’in “dinler arası diyalog” projesinin en kritik adımlarından biriydi. Projeye destek verenlerden işadamı Catherine von Fürstenberg Dussman, Gülen’in 15 Temmuz FETÖ darbesinden sorumlu olduğunu belirterek geçen yıl projeden çekildi. Müslümanlar, FETÖ tuzağının rafa kaldırılmasına sevinirken Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Berlin’de görev yapan Türk gazetecilere konuşan Aydın, FETÖ’nün devreden çıkarılması durumunda skandal projeye destek verebileceklerini söyledi. Alman makamlarından cevap beklediğini duyuran Aydın’ın sözleri, şaşkınlığa yol açtı. TBMM FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunda FETÖ’nün Dinlerarası Diyalog Projesinin amacının “İslam dininden kaynaklanan direnci kırma ve Müslüman kimliğini açık zulme karşı ılımlılaştırma” amacı taşıdığı belirtilmişti. Büyükelçi’nin açıklamaları “FETÖ ile FETÖ projelerine sahip çıkarak mı mücadele edilecek?” dedirtti.

FETÖ 15 Temmuz’dan sonra Almanya’yı örgütün üssü seçti. Binlerce örgüt militanı iltica etti. FETÖ Berlin’de “Forum Dialog” isimli bir oluşum kurdu. FETÖ’cüler bu organizasyon vasıtasıyla 43 milyon avroluk “House of One” projesine kaynak aktardı. Örgüt lideri Gülen, projeye 10 milyon euro yardım sözü verdi. Alman hükûmetinin yakından ilgilendiği projenin temelinin 14 Nisan 2020’de atılması planlanıyor.



FETÖ’nün ‘Dinler Arası Diyalog’ projesi adı altında uzun yıllar yürüttüğü çalışmalar, ABD ve İsrail tarafından finanse edildi. “Ilımlı İslam” projesi ile ilgili ilk sempozyum Mardin’de yapılmıştı. Sempozyum skandal görüntülere sahne olmuş, temsili kurulan sırat köprüsünden papazlar, hahamlar, imamlar ve dönemin Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları geçmişti.