Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüksel’deki AP Genel Kurulunun “Yunan Adalarında İnsani Durum” başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Yunanistan’ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız Ioannis Lagos büyük bir provokasyona imza attı. Lagos, “Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor” diyerek tepki gösterdi. Irkçı Lagos, “Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz” diyerek kağıttan yapılmış Türk Bayrağı’nı yırtmak suretiyle büyük bir provokasyona imza attı.



“HADDİNİZİ BİLİN!”

Yaşanan provokasyonun ardından Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ırkçı vekile sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, ‘’Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “AP’de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. AP, demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi hâline gelir” diye konuştu.



LİDERLERDEN SERT ÇIKIŞ

Siyasi parti liderleri de sosyal medya hesaplarından ırkçı Yunan vekile sert tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum” derken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Kurtuluş Savaşı’nda ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “82 milyon bir araya gelir ve o bayrağı yırtan eli kırar” dedi.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz” açıklamasında bulundu. AP Başkanı David Sassoli, Lagos hakkında yaptırım süreci başlattı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Lagos’un Türk Bayrağı’nı yırtmasını şiddetle kınadığını belirtti.



Şanlı bayrağımızın gücünü görecekler

Millî Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a, sosyal medya üzerinden "İşte bu bayrak" şarkısının yer aldığı video ile tepki gösterdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa Parlamentosunda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde al sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Videoda askerimiz, Esat Kabaklı'nın seslendirdiği, “O mübarek bayrak işte bu bayrak” türküsüne eşlik ediyor.



Bu da komşu!

Bulgaristan Türkiye’ye minnettar

unan parlamenter Ioannis Lagos, göçmen politikasını eleştirip bayrağımızı yakarken diğer komşumuz Bulgaristan’dan ise Türkiye’nin hakkını teslim eden mesajlar geldi. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine doğru göçün kontrol altına alınmasında olağanüstü rol oynadığını belirterek “Bulgaristan, Türkiye’nin düzensiz göçle mücadeleye katkısını takdir ediyor” dedi. İki ülke arasındaki sağlam, kalıcı ve artan iş birliğinin devam ettiğinin altını çizen Zaharieva “Türkiye ile ortaklığımız iyi komşuluk ve karşılıklı saygıya dayanıyor” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun Sofya ziyaretini de değerlendiren Zaharieva “Biz inanıyoruz ki aktif siyasi diyalog ticari ekonomik ilişkilerimizde de etkisini gösterir ve iki ülke halklarına istikrar, güvenlik ve refah sağlayacak ilişkilerin sürdürülmesine hizmet eder” şeklinde konuştu.