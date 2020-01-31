Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bir araya geldi.

Bakan Koca toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapıyor.

Koca, "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı."diye konuştu.

"Türkiye'de kesin koronavirüsü tanısı koyulan hasta bulunmuyor"

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de kesin koronavirüsü tanısı koyulan hasta bulunmadığını bildirdi.

Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini, herhangi bir virüse rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

"Vuhan'daki Türk vatandaşlarını getirecek uçak birkaç saat içinde kalkacak"

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşlarını getirecek uçağın birkaç saat içinde Çin'e hareket etmesinin planlandığını bildirdi.

Koca, "Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azerbaycanlı, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak." dedi.

"Tüm gemiler sıkı tetkiklerden geçiriliyor"

Sağlık Bakanı Koca, "Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor. Yük gemileri olabilir. Tüm gemiler sıkı tetkiklerden geçiriliyor." ifadelerini kullanıyor.