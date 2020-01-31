Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı.
Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma
31.01.2020 - 10:39 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler : soruşturma,yunan vekil,türk bayrağı yırtan vekil,
678480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678480.aspx
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