Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği şehir hastanelerinden biri olan Tekirdağ Şehir Hastanesinin yüzde 55’i tamamlandı. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir yapımı devam eden hastane hakkında bilgi verdi. Becerir açıklamasında, hastanede depreme karşı alınan önlemleriyle birlikte bin 650 tane deprem izolatörü bulunduğunu ve 8 büyüklüğündeki bir depremde bile bina aralıksız bir şekilde operasyonlarına devam edebilecek tarzda inşa edileceğini belirtti. Ayrıca yapımı devam eden devasa hastane havdan da görüntülendi.

8 noktada bile operasyonlar aralıksız sürecek

Becerir açıklamasında, “Tekirdağ Şehir Hastanesi, 130 bin metrekare alan üzerine toplam 154 bin metrekare kapalı alanı olan 2 bin araçlı kapalı otoparkı olan içindeki yoğun bakım hizmetleriyle birlikte toplam yatak sayısı 550’ye ulaşan devasa bir şehir hastanemiz. İçinde depreme karşı alınan önlemleriyle birlikte bin 650 tane deprem izolatörü bulunmaktadır. 8 büyüklüğündeki bir depremde bile bina aralıksız bir şekilde operasyonlarına devam edebilecek tarzda inşa edilmektedir” dedi.

Depreme dayanıklılıkta bölgenin en sağlam hastanesi olacak

Yaşanacak herhangi bir sıkıntıda bile hastanenin en sağlam hastane yapı olacağının altını da çizen Becerir, “Allah göstermesin bir sıkıntı anında bölgemizdeki en sağlam hastanelerimizden biri olacak. İçinde 150 yatak yoğun bakımı bulunmaktadır. Daha çok özellikli hizmetlere yönelmekte. Bunlar kalp damar cerrahisi hizmetleri, kanser tedavi hizmetleri, nükleer tıp ve tüp bebekten tutun da daha başka bölgede zorlukla yapılan tüm hizmetlerin tek bir yerde hızlı bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Bunun içinde hızlı bir şekilde inşaatı devam etmektedir. Hastanemiz Haziran sonu Temmuz başı gibi Allah nasip ederse açılacak. Şu anda yüzde 55’i tamamlanmış durumda. Zaten inşaatı görüyorsunuz. Dış cephe giydirmeleri ve iç üretimleri başladı. Allah nasip ederse belirlenen süreçte açılmış olacak” ifadelerini kullandı.

Yatırım tutarı 750 milyon TL

Becerir açıklamasının devamında, “En son olarak hastane bağlantı yolları için sayın valimizin başkanlığında bir toplantı yapıldı. Hastane çevre yolu düzenlemeleri de karara bağlanıp başlandı. O da bitince inşallah yaz ayalarında güzel bir hastanemiz olacak ve bölgeye hizmet vermeye başlayacak. Hastanenin yapım maliyeti iki çeşit çünkü yapan şirket hem yapacak hem de 30 yıl boyunca işletecek. 30 yıl boyunca da en 3 kez emar değişecek, tomografi değişecek. En az 3 kez radyasyon onkolojisinin cihazları değişecek. Bunlar toplam tutarda 750 milyon TL’yi tutuyor. Ama bütün bunları 30 yılda projekte etmemiz lazım. 30 yıl boyunca laboratuvarı işletecek, röntgeni işletecek yani çok büyük masraflı ve cihaz yatırımı da gerektiren işler. Yatırım tutarı o kadar” şeklinde konuştu.

Ayrıca yapımı devam eden devasa hastane havdan da görüntülendi.