Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy’de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve geçtiğimiz haftalarda bu dosyadan tahliye edilen annesi eski hakim babası ise Cumhuriyet Savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen’in, silah ile vatandaşların üzerine ateş ettiği gerekçesiyle açılan davasının görülmesine devam edildi.

Oğlu katılmadı, annesi mazeret dilekçesi sundu

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Göçmen katılmazken, avukat olan annesi Aynur Göçmen’in mazeret dilekçesi sundu. Duruşmada dosyanın 2 müştekisi ile avukatları hazır bulundu.

“O kadar olaydan sonra serbest kalması bence saçmalık”

Davanın müştekilerinden Emre Peker sanığın olay günü kız arkadaşıyla tartıştığını söyleyerek “O kadar olaydan sonra serbest kalması bence saçmalık. Olay günü kız arkadaşıyla tartıştığı için ses üzerine dönüp baktık. ‘Ne bakıyorsunuz önünüze dönün’ dedi. Sonra biz önümüze baktık. Sonra tekrar ses gelince dönüp baktık. ‘Lan önünüze dönün demedim mi size’ dedi. Ayrıca argo kelimeler de kullandı. Patronum Ali Arif ayağa kalktı. Görkem, Ali Arif’in üzerine koşunca, patronum kendini korumak için sandalyeyi siper etti. Koşma hızıyla kafasını sandalyeye vurdu. Bizi tehdit ederek uzaklaştı” dedi.

“Ses bombası, av silahı, kuru sıkı, bütün silahları attı”

Olayın ardından sanık Göçmen’in evine gittiğini aktaran müşteki Peker “Evinden önce çocuk parkına ardından iş yerimize ateş etti ve ses bombası attı. Ses bombası, av silahı, kuru sıkı, bütün silahları attı. İlk başta çocuk parkına ateş etti” dedi.

“Şikayetçi olsam bile bir şey olmuyor ki”

Hakimin şikayetçi misiniz sorusuna müşteki Peker “Şikayetçi olsam bile bir şey olmuyor ki “ şeklinde cevap verdi.

“Bir tiyatrodur gidiyor”

Bir diğer müşteki Ali Arif Özet ise savunmasında “Bir tiyatrodur gidiyor” şeklinde başlayarak “İçişleri Bakanlığı’nın bizzat yönettiği, helikopterlerin tepemizde uçtuğu bir olayda sadece 1 tane kuru sıkı silah bulundu. Sanık başını kendisi sandalyeye çarptı. Sonra rapor almışlar, bir de ceza aldık biz. Evine çıktıktan 3-5 dakika sonra silah sesleri duyulmaya başladı. Önce çocuk parkına ateş etti. Arkasından çok şiddetli bir patlama oldu. Ardından değişik silahlarla ateş edildi” dedi.

“Emre Peker bu olaydan 2 gün sonra darp edildi”

Müşteki Özet, sanığın sadece kendilerine değil, orada bulunan herkese zarar vermeye çalıştığını söyleyerek “Müşteki Emre Peker bu olaydan 2 gün sonra 8-10 kişi tarafından darp edildi. Bu konuya ilişkin de suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Zorla getirme emri çıkarıldı

Müştekilerin beyanlarını alan mahkeme sanık Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Ataköy’de 6 Eylül 2017’de iddialara göre Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı. Olayın ardından annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet Savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından dava açılmıştı. Sanık Göçmen yargılandığı davada Abdulhamit Pahıl’a yönelik eyleminden dolayı ‘olası kasıt ile silahla yaralama’ suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel’ karşı ‘tehdit’ suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığa verilen bu cezalarda hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Kararın ardından mahkeme ateş etmenin ‘kasten güvenliğe tehlikeye sokulması’ suçunu değil ‘yaralama’ suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakıkköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzakere yazılmasını istemişti. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen’in 2 müştekiye karşı ‘basit yaralama suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.